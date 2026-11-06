NASDAQ Composite Index-Titel Check Point Software-Aktie: So viel Verlust hätte ein Check Point Software-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Check Point Software eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Check Point Software-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 196,52 USD wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 USD in die Check Point Software-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,089 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 05.11.2026 auf 148,18 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 754,02 USD wert. Die Abnahme von 1 000 USD zu 754,02 USD entspricht einer negativen Performance von 24,60 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Check Point Software eine Börsenbewertung in Höhe von 15,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at