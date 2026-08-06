CIENA Aktie
WKN DE: A0LDA7 / ISIN: US1717793095
|Rentable CIENA-Investition?
|
06.08.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Titel CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CIENA-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das CIENA-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 20,22 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 USD in die CIENA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 494,560 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 202 190,90 USD, da sich der Wert einer CIENA-Aktie am 05.08.2026 auf 408,83 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 1 921,91 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von CIENA bezifferte sich zuletzt auf 58,18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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