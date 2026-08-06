NASDAQ Composite Index-Titel CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CIENA-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen CIENA-Einstiegs gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das CIENA-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 20,22 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 USD in die CIENA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 494,560 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 202 190,90 USD, da sich der Wert einer CIENA-Aktie am 05.08.2026 auf 408,83 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 1 921,91 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von CIENA bezifferte sich zuletzt auf 58,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at