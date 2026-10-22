NASDAQ Composite Index-Titel CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CIENA-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in CIENA eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 22.10.2021 wurde die CIENA-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das CIENA-Papier bei 52,67 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das CIENA-Papier investiert hätte, hätte er nun 18,986 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen CIENA-Papiere wären am 21.10.2026 6 860,45 USD wert, da der Schlussstand 361,34 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +586,05 Prozent.

CIENA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 48,31 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at