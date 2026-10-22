CIENA Aktie
WKN DE: A0LDA7 / ISIN: US1717793095
|Lohnende CIENA-Investition?
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22.10.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Titel CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CIENA-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 22.10.2021 wurde die CIENA-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das CIENA-Papier bei 52,67 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das CIENA-Papier investiert hätte, hätte er nun 18,986 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen CIENA-Papiere wären am 21.10.2026 6 860,45 USD wert, da der Schlussstand 361,34 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +586,05 Prozent.
CIENA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 48,31 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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