CIENA Aktie
WKN DE: A0LDA7 / ISIN: US1717793095
|Profitable CIENA-Anlage?
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14.05.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Titel CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CIENA von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde das CIENA-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren CIENA-Anteile 15,73 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die CIENA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 635,728 Anteilen. Die gehaltenen CIENA-Aktien wären am 13.05.2026 367 387,16 USD wert, da der Schlussstand 577,90 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 3 573,87 Prozent.
Der Marktwert von CIENA betrug jüngst 81,45 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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