NASDAQ Composite Index-Titel CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CIENA von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in CIENA eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das CIENA-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren CIENA-Anteile 15,73 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die CIENA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 635,728 Anteilen. Die gehaltenen CIENA-Aktien wären am 13.05.2026 367 387,16 USD wert, da der Schlussstand 577,90 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 3 573,87 Prozent.

Der Marktwert von CIENA betrug jüngst 81,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at