NASDAQ Composite Index-Titel CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CIENA von vor 5 Jahren abgeworfen

Das CIENA-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das CIENA-Papier an diesem Tag bei 57,18 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die CIENA-Aktie investierten, hätten nun 174,886 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 26.08.2026 70 659,32 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 404,03 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 606,59 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von CIENA betrug jüngst 54,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at