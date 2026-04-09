CIENA Aktie
WKN DE: A0LDA7 / ISIN: US1717793095
|Profitable CIENA-Anlage?
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09.04.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CIENA von vor 5 Jahren eingebracht
CIENA-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 56,46 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die CIENA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,771 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des CIENA-Papiers auf 494,01 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 874,97 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 774,97 Prozent.
CIENA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 63,44 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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