CIENA Aktie
WKN DE: A0LDA7 / ISIN: US1717793095
|Profitabler CIENA-Einstieg?
|
15.01.2026 16:04:18
NASDAQ Composite Index-Titel CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CIENA von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden CIENA-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 53,31 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die CIENA-Aktie investiert hat, hat nun 1,876 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 447,16 USD, da sich der Wert eines CIENA-Anteils am 14.01.2026 auf 238,38 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +347,16 Prozent.
Jüngst verzeichnete CIENA eine Marktkapitalisierung von 34,63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
