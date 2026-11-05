NASDAQ Composite Index-Titel CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CIENA von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in CIENA eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die CIENA-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 195,81 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,511 CIENA-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 139,03 USD, da sich der Wert einer CIENA-Aktie am 04.11.2026 auf 272,24 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 39,03 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von CIENA belief sich zuletzt auf 42,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at