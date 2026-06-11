NASDAQ Composite Index-Titel CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CIENA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen CIENA-Einstiegs gewesen.

CIENA-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 21,12 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die CIENA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4,735 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.06.2026 2 058,00 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 434,65 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 1 958,00 Prozent.

Der CIENA-Wert an der Börse wurde auf 62,13 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at