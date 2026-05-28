CIENA Aktie
WKN DE: A0LDA7 / ISIN: US1717793095
|Profitable CIENA-Investition?
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28.05.2026 16:04:38
NASDAQ Composite Index-Titel CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CIENA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 28.05.2023 wurde die CIENA-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen CIENA-Anteile letztlich bei 47,99 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die CIENA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 20,838 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 129,19 USD, da sich der Wert eines CIENA-Anteils am 27.05.2026 auf 582,08 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 1 112,92 Prozent.
Jüngst verzeichnete CIENA eine Marktkapitalisierung von 85,36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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