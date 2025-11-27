CIENA Aktie
WKN DE: A0LDA7 / ISIN: US1717793095
|Lohnendes CIENA-Investment?
|
27.11.2025 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Titel CIENA-Aktie: So viel hätte eine Investition in CIENA von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der CIENA-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 25,30 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,953 CIENA-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des CIENA-Papiers auf 200,29 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 791,66 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 691,66 Prozent.
Der Börsenwert von CIENA belief sich zuletzt auf 27,69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CIENA Corp.mehr Nachrichten
|
27.11.25
|NASDAQ Composite Index-Titel CIENA-Aktie: So viel hätte eine Investition in CIENA von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
26.11.25
|Erste Schätzungen: CIENA öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
24.11.25
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
24.11.25
|Börse New York: So steht der NASDAQ Composite am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
24.11.25
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
20.11.25
|NASDAQ Composite Index-Titel CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CIENA-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
13.11.25
|NASDAQ Composite Index-Papier CIENA-Aktie: So viel hätte eine Investition in CIENA von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06.11.25