NASDAQ Composite Index-Titel CIENA-Aktie: So viel hätte eine Investition in CIENA von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen CIENA-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der CIENA-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 25,30 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,953 CIENA-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des CIENA-Papiers auf 200,29 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 791,66 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 691,66 Prozent.

Der Börsenwert von CIENA belief sich zuletzt auf 27,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at