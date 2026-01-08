NASDAQ Composite Index-Titel CIENA-Aktie: So viel hätte eine Investition in CIENA von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in CIENA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde die CIENA-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der CIENA-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 51,42 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das CIENA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 194,477 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.01.2026 50 422,01 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 259,27 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 404,22 Prozent.

CIENA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 35,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at