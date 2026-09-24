NASDAQ Composite Index-Titel CIENA-Aktie: So viel hätte eine Investition in CIENA von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in CIENA-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem CIENA-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 52,02 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die CIENA-Aktie investiert, befänden sich nun 1,922 CIENA-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 684,18 USD, da sich der Wert eines CIENA-Anteils am 23.09.2026 auf 355,91 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +584,18 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von CIENA belief sich zuletzt auf 52,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at