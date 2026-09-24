CIENA Aktie
WKN DE: A0LDA7 / ISIN: US1717793095
|CIENA-Investition im Blick
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24.09.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Titel CIENA-Aktie: So viel hätte eine Investition in CIENA von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem CIENA-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 52,02 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die CIENA-Aktie investiert, befänden sich nun 1,922 CIENA-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 684,18 USD, da sich der Wert eines CIENA-Anteils am 23.09.2026 auf 355,91 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +584,18 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von CIENA belief sich zuletzt auf 52,22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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