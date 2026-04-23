CIENA Aktie

CIENA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LDA7 / ISIN: US1717793095

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Investmentbeispiel 23.04.2026 16:03:49

NASDAQ Composite Index-Titel CIENA-Aktie: So viel hätte eine Investition in CIENA von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in CIENA eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden CIENA-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der CIENA-Anteile betrug an diesem Tag 62,59 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 159,770 CIENA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des CIENA-Papiers auf 498,97 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 79 720,40 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 697,20 Prozent angewachsen.

CIENA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 71,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu CIENA Corp.

mehr Nachrichten