NASDAQ Composite Index-Titel CIENA-Aktie: So viel hätte eine Investition in CIENA von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in CIENA eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden CIENA-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der CIENA-Anteile betrug an diesem Tag 62,59 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 159,770 CIENA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des CIENA-Papiers auf 498,97 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 79 720,40 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 697,20 Prozent angewachsen.

CIENA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 71,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at