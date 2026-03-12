NASDAQ Composite Index-Titel CIENA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CIENA-Investment von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in CIENA eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das CIENA-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 54,34 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 184,026 CIENA-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 11.03.2026 62 559,81 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 339,95 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 525,60 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von CIENA belief sich jüngst auf 47,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at