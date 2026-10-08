CIENA Aktie

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WKN DE: A0LDA7 / ISIN: US1717793095

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CIENA-Investition im Blick 08.10.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Titel CIENA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CIENA-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen CIENA-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der CIENA-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 159,66 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die CIENA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 62,633 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.10.2026 gerechnet (446,45 USD), wäre das Investment nun 27 962,55 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 179,63 Prozent angezogen.

CIENA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 62,87 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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