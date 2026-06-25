CIENA Aktie
WKN DE: A0LDA7 / ISIN: US1717793095
|Lohnender CIENA-Einstieg?
|
25.06.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Titel CIENA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CIENA von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurden CIENA-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 41,02 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die CIENA-Aktie investiert, befänden sich nun 243,784 CIENA-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 24.06.2026 auf 463,51 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 112 996,10 USD wert. Mit einer Performance von +1 029,96 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
CIENA wurde am Markt mit 65,16 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CIENA Corp.
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Titel CIENA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CIENA von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
18.06.26
|NASDAQ Composite Index-Wert CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CIENA-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
16.06.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
16.06.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite sackt ab (finanzen.at)
|
11.06.26
|NASDAQ Composite Index-Titel CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CIENA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
08.06.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite verbucht am Montagnachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
08.06.26
|Aufschläge in New York: Anleger lassen NASDAQ Composite am Montagmittag steigen (finanzen.at)
|
05.06.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
Analysen zu CIENA Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CIENA Corp.
|423,30
|3,78%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.