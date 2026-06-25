NASDAQ Composite Index-Titel CIENA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CIENA von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die CIENA-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurden CIENA-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 41,02 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die CIENA-Aktie investiert, befänden sich nun 243,784 CIENA-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 24.06.2026 auf 463,51 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 112 996,10 USD wert. Mit einer Performance von +1 029,96 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

CIENA wurde am Markt mit 65,16 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at