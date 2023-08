NASDAQ Composite Index-Titel Cintas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Cintas-Investment abgeworfen

Das Cintas-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Cintas-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 434,24 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Cintas-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,230 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.08.2023 gerechnet (490,01 USD), wäre die Investition nun 112,84 USD wert. Das entspricht einem Plus von 12,84 Prozent.

Jüngst verzeichnete Cintas eine Marktkapitalisierung von 49,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at