NASDAQ Composite Index-Titel Cintas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Cintas-Investment abgeworfen

Wer vor Jahren in Cintas eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Cintas-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 320,39 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 3,121 Cintas-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 18.08.2023 1 515,15 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 485,44 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 515,15 USD entspricht einer Performance von +51,52 Prozent.

Der Börsenwert von Cintas belief sich jüngst auf 49,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at