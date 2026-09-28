NASDAQ Composite Index-Titel Cintas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cintas von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Cintas-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Cintas-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 29,04 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Cintas-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 34,432 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.09.2026 gerechnet (199,91 USD), wäre die Investition nun 6 883,36 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 588,34 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Cintas belief sich jüngst auf 79,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at