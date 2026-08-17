Cintas Aktie
WKN: 880205 / ISIN: US1729081059
|Cintas-Performance
|
17.08.2026 16:03:30
NASDAQ Composite Index-Titel Cintas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cintas von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das Cintas-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Cintas-Anteile bei 120,98 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Cintas-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 8,266 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Cintas-Papiere wären am 14.08.2026 1 649,20 USD wert, da der Schlussstand 199,52 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 64,92 Prozent vermehrt.
Cintas wurde jüngst mit einem Börsenwert von 79,89 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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