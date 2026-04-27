NASDAQ Composite Index-Titel Cintas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cintas von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Cintas-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Cintas-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 112,71 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,887 Cintas-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 24.04.2026 auf 175,90 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 156,07 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 56,07 Prozent.

Alle Cintas-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 70,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at