Cintas Aktie
WKN: 880205 / ISIN: US1729081059
|Langfristige Investition
|
30.03.2026 16:05:03
NASDAQ Composite Index-Titel Cintas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cintas von vor 3 Jahren eingefahren
Die Cintas-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Cintas-Anteile betrug an diesem Tag 116,91 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Cintas-Aktie investiert hat, hat nun 85,536 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 174,15 USD, da sich der Wert eines Cintas-Anteils am 27.03.2026 auf 165,71 USD belief. Damit wäre die Investition 41,74 Prozent mehr wert.
Insgesamt war Cintas zuletzt 65,79 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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