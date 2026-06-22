Cintas Aktie
WKN: 880205 / ISIN: US1729081059
|Performance unter der Lupe
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22.06.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Titel Cintas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cintas von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde die Cintas-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 121,82 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 82,090 Cintas-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 18.06.2026 14 025,08 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 170,85 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +40,25 Prozent.
Der Börsenwert von Cintas belief sich zuletzt auf 68,21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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