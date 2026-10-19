NASDAQ Composite Index-Titel Cintas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cintas von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cintas-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Cintas-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 105,98 USD. Bei einem Cintas-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,436 Cintas-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 16.10.2026 2 016,42 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 213,69 USD belief. Damit wäre die Investition 101,64 Prozent mehr wert.

Der Cintas-Wert an der Börse wurde auf 84,84 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at