Cintas Aktie
WKN: 880205 / ISIN: US1729081059
|Cintas-Investment im Blick
|
19.10.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Titel Cintas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cintas von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Cintas-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 105,98 USD. Bei einem Cintas-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,436 Cintas-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 16.10.2026 2 016,42 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 213,69 USD belief. Damit wäre die Investition 101,64 Prozent mehr wert.
Der Cintas-Wert an der Börse wurde auf 84,84 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cintas Corp.
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Titel Cintas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cintas von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
12.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Cintas-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cintas von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Cintas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cintas-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
28.09.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Cintas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cintas von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
24.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Mittag (finanzen.at)
|
24.09.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite schwächelt mittags (finanzen.at)
|
24.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.at)
|
22.09.26
|Ausblick: Cintas legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Cintas Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cintas Corp.
|189,10
|-0,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street geht es nach oben. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.