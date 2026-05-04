Cintas Aktie
WKN: 880205 / ISIN: US1729081059
|Frühe Investition
|
04.05.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel Cintas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cintas von vor 5 Jahren eingefahren
Das Cintas-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Cintas-Papiers betrug an diesem Tag 87,70 USD. Bei einem Cintas-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,403 Cintas-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 01.05.2026 auf 169,61 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 934,09 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 93,41 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Cintas betrug jüngst 67,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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