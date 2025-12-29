Cintas Aktie
WKN: 880205 / ISIN: US1729081059
|Performance unter der Lupe
|
29.12.2025 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Titel Cintas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cintas von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Cintas-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Cintas-Anteile 183,37 USD wert. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 USD in die Cintas-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 54,535 Anteilen. Die gehaltenen Cintas-Anteile wären am 26.12.2025 10 423,73 USD wert, da der Schlussstand 191,14 USD betrug. Die Steigerung von 10 000 USD zu 10 423,73 USD entspricht einer Performance von +4,24 Prozent.
Cintas erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 76,85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!