NASDAQ Composite Index-Titel Cintas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cintas von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren Cintas-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Cintas-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Cintas-Anteile 183,37 USD wert. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 USD in die Cintas-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 54,535 Anteilen. Die gehaltenen Cintas-Anteile wären am 26.12.2025 10 423,73 USD wert, da der Schlussstand 191,14 USD betrug. Die Steigerung von 10 000 USD zu 10 423,73 USD entspricht einer Performance von +4,24 Prozent.

Cintas erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 76,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

