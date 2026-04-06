Cintas Aktie

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WKN: 880205 / ISIN: US1729081059

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Profitable Cintas-Anlage? 06.04.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Titel Cintas-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cintas von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cintas-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Cintas-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 87,22 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Cintas-Aktie investiert hat, hat nun 1,147 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 02.04.2026 auf 174,34 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 199,89 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 99,89 Prozent zugenommen.

Alle Cintas-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 69,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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