Cintas Aktie
WKN: 880205 / ISIN: US1729081059
|Lukratives Cintas-Investment?
|
18.05.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Titel Cintas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cintas-Investment von vor einem Jahr verloren
Am 18.05.2025 wurde die Cintas-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 220,85 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cintas-Aktie investiert, befänden sich nun 0,453 Cintas-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.05.2026 76,21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 168,31 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -23,79 Prozent.
Der Cintas-Wert an der Börse wurde auf 67,43 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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