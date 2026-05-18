Cintas Aktie

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WKN: 880205 / ISIN: US1729081059

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Lukratives Cintas-Investment? 18.05.2026 16:04:00

NASDAQ Composite Index-Titel Cintas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cintas-Investment von vor einem Jahr verloren

Anleger, die vor Jahren in Cintas-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 18.05.2025 wurde die Cintas-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 220,85 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cintas-Aktie investiert, befänden sich nun 0,453 Cintas-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.05.2026 76,21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 168,31 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -23,79 Prozent.

Der Cintas-Wert an der Börse wurde auf 67,43 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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