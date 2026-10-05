NASDAQ Composite Index-Titel Cintas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cintas-Investment von vor einem Jahr verloren

Anleger, die vor Jahren in Cintas-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Cintas-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Cintas-Papier letztlich bei 202,61 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 49,356 Cintas-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 02.10.2026 auf 193,02 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 526,68 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 4,73 Prozent.

Der Marktwert von Cintas betrug jüngst 77,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at