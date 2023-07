NASDAQ Composite Index-Titel Cintas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Cintas-Investment verdient

Am 17.07.2022 wurde das Cintas-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Cintas-Anteile bei 388,28 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Cintas-Aktie investiert hätte, hätte er nun 25,755 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 783,56 USD, da sich der Wert eines Cintas-Anteils am 14.07.2023 auf 496,36 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +27,84 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Cintas bezifferte sich zuletzt auf 50,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at