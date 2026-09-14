Cintas Aktie
WKN: 880205 / ISIN: US1729081059
|Rentables Cintas-Investment?
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14.09.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Titel Cintas-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cintas von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurde das Cintas-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Cintas-Aktie an diesem Tag bei 130,85 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 76,426 Cintas-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.09.2026 gerechnet (201,50 USD), wäre das Investment nun 15 399,90 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 54,00 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Cintas einen Börsenwert von 80,42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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