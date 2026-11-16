Cintas Aktie

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WKN: 880205 / ISIN: US1729081059

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Rentables Cintas-Investment? 16.11.2026 16:03:41

NASDAQ Composite Index-Titel Cintas-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cintas von vor 5 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cintas-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurde die Cintas-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Cintas-Aktie bei 110,84 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Cintas-Aktie investierten, hätten nun 90,222 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.11.2026 auf 226,24 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 411,86 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 104,12 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Cintas belief sich zuletzt auf 89,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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