NASDAQ Composite Index-Titel Cintas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cintas von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Cintas-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Cintas-Aktie bei 221,98 USD. Bei einem Cintas-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,505 Cintas-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 176,28 USD gerechnet, wäre die Investition nun 794,13 USD wert. Damit wäre die Investition um 20,59 Prozent gesunken.

Am Markt war Cintas jüngst 70,59 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at