Cintas Aktie
WKN: 880205 / ISIN: US1729081059
|Lukratives Cintas-Investment?
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10.08.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Titel Cintas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cintas von vor einem Jahr bedeutet
Am 10.08.2025 wurden Cintas-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Cintas-Aktie bei 226,27 USD. Bei einem Cintas-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,442 Cintas-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 07.08.2026 auf 203,05 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 89,74 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 10,26 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von Cintas belief sich jüngst auf 81,21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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