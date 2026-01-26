NASDAQ Composite Index-Titel Cintas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cintas von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Cintas eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Cintas-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Cintas-Anteile bei 197,39 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 USD in die Cintas-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 50,661 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 23.01.2026 9 775,57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 192,96 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 2,24 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Cintas belief sich zuletzt auf 77,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at