Cirrus Logic Aktie
WKN: 877381 / ISIN: US1727551004
|Lukrative Cirrus Logic-Anlage?
|
26.08.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Titel Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cirrus Logic-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Cirrus Logic-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Cirrus Logic-Aktie bei 78,22 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 12,784 Cirrus Logic-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 424,57 USD, da sich der Wert einer Cirrus Logic-Aktie am 25.08.2026 auf 111,43 USD belief. Mit einer Performance von +42,46 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Cirrus Logic markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cirrus Logic Inc.
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Titel Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cirrus Logic-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
19.08.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cirrus Logic von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
12.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cirrus Logic-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06.08.26
|Schwacher Handel: So performt der NASDAQ Composite am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
05.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cirrus Logic-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
04.08.26
|Ausblick: Cirrus Logic gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
31.07.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite legt letztendlich zu (finanzen.at)
|
31.07.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite fester (finanzen.at)
Analysen zu Cirrus Logic Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cirrus Logic Inc.
|94,54
|-0,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: ATX beendet Handel deutlich fester - Rekordhoch im Blick -- DAX schließlich kaum verändert -- Wall Street etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich deutlich nach oben. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Die US-Börsen tendierten abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.