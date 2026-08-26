NASDAQ Composite Index-Titel Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cirrus Logic-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Cirrus Logic-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Cirrus Logic-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Cirrus Logic-Aktie bei 78,22 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 12,784 Cirrus Logic-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 424,57 USD, da sich der Wert einer Cirrus Logic-Aktie am 25.08.2026 auf 111,43 USD belief. Mit einer Performance von +42,46 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Cirrus Logic markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at