Cirrus Logic Aktie
WKN: 877381 / ISIN: US1727551004
|Cirrus Logic-Anlage
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23.09.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cirrus Logic-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Cirrus Logic-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 71,80 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Cirrus Logic-Papier investiert hätte, befänden sich nun 139,276 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 766,02 USD, da sich der Wert eines Cirrus Logic-Anteils am 22.09.2026 auf 120,38 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +67,66 Prozent.
Cirrus Logic war somit zuletzt am Markt 6,00 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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