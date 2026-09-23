NASDAQ Composite Index-Titel Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cirrus Logic-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Cirrus Logic-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Cirrus Logic-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 71,80 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Cirrus Logic-Papier investiert hätte, befänden sich nun 139,276 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 766,02 USD, da sich der Wert eines Cirrus Logic-Anteils am 22.09.2026 auf 120,38 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +67,66 Prozent.

Cirrus Logic war somit zuletzt am Markt 6,00 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at