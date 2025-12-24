Cirrus Logic Aktie

Cirrus Logic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 877381 / ISIN: US1727551004

Frühe Investition 24.12.2025 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Titel Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cirrus Logic-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Cirrus Logic-Aktien verdienen können.

Cirrus Logic-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Cirrus Logic-Papier bei 80,96 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,235 Cirrus Logic-Anteilen. Die gehaltenen Cirrus Logic-Papiere wären am 23.12.2025 149,63 USD wert, da der Schlussstand 121,14 USD betrug. Damit wäre die Investition um 49,63 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Cirrus Logic bezifferte sich zuletzt auf 6,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

