NASDAQ Composite Index-Titel Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cirrus Logic-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Cirrus Logic-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Cirrus Logic-Papier bei 80,96 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,235 Cirrus Logic-Anteilen. Die gehaltenen Cirrus Logic-Papiere wären am 23.12.2025 149,63 USD wert, da der Schlussstand 121,14 USD betrug. Damit wäre die Investition um 49,63 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von Cirrus Logic bezifferte sich zuletzt auf 6,15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
