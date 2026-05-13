Cirrus Logic Aktie

Cirrus Logic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 877381 / ISIN: US1727551004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Anlage 13.05.2026 16:04:16

NASDAQ Composite Index-Titel Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cirrus Logic-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Cirrus Logic-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Cirrus Logic-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Cirrus Logic-Anteile betrug an diesem Tag 73,36 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Cirrus Logic-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,631 Cirrus Logic-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 12.05.2026 auf 166,47 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 269,22 USD wert. Damit wäre die Investition um 126,92 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von Cirrus Logic betrug jüngst 8,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Cirrus Logic Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Cirrus Logic Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Cirrus Logic Inc. 140,35 0,11% Cirrus Logic Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX mit Gewinnen -- DAX am Feiertag weiter auf Erholungskurs -- Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Markt geht es nach oben. In Fernost bewegten Trump und Gewinnmitnahmen die Börsen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen