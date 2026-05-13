Cirrus Logic Aktie
WKN: 877381 / ISIN: US1727551004
|Frühe Anlage
|
13.05.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Titel Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cirrus Logic-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Cirrus Logic-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Cirrus Logic-Anteile betrug an diesem Tag 73,36 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Cirrus Logic-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,631 Cirrus Logic-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 12.05.2026 auf 166,47 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 269,22 USD wert. Damit wäre die Investition um 126,92 Prozent gestiegen.
Der Marktwert von Cirrus Logic betrug jüngst 8,88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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