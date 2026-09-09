Cirrus Logic Aktie
WKN: 877381 / ISIN: US1727551004
|Langfristige Anlage
|
09.09.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Titel Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cirrus Logic von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Cirrus Logic-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Cirrus Logic-Aktie bei 48,45 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2,064 Cirrus Logic-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Cirrus Logic-Papiers auf 110,76 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 228,61 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 128,61 Prozent angewachsen.
Der Cirrus Logic-Wert an der Börse wurde auf 5,68 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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