Cirrus Logic Aktie

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WKN: 877381 / ISIN: US1727551004

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Langfristige Anlage 09.09.2026 16:04:00

NASDAQ Composite Index-Titel Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cirrus Logic von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Cirrus Logic-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Cirrus Logic-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Cirrus Logic-Aktie bei 48,45 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2,064 Cirrus Logic-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Cirrus Logic-Papiers auf 110,76 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 228,61 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 128,61 Prozent angewachsen.

Der Cirrus Logic-Wert an der Börse wurde auf 5,68 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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