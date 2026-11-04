Cirrus Logic Aktie
WKN: 877381 / ISIN: US1727551004
|Cirrus Logic-Anlage
|
04.11.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Titel Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cirrus Logic von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Cirrus Logic-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 54,77 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 182,582 Cirrus Logic-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 03.11.2026 auf 112,32 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 507,58 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 20 507,58 USD, was einer positiven Performance von 105,08 Prozent entspricht.
Jüngst verzeichnete Cirrus Logic eine Marktkapitalisierung von 5,59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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