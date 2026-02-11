NASDAQ Composite Index-Titel Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cirrus Logic von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Cirrus Logic-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das Cirrus Logic-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 104,50 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,957 Cirrus Logic-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.02.2026 gerechnet (142,08 USD), wäre das Investment nun 135,96 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 135,96 USD, was einer positiven Performance von 35,96 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Cirrus Logic einen Börsenwert von 7,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at