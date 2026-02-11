Cirrus Logic Aktie

WKN: 877381 / ISIN: US1727551004

Profitabler Cirrus Logic-Einstieg? 11.02.2026 16:04:22

NASDAQ Composite Index-Titel Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cirrus Logic von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Cirrus Logic-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das Cirrus Logic-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 104,50 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,957 Cirrus Logic-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.02.2026 gerechnet (142,08 USD), wäre das Investment nun 135,96 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 135,96 USD, was einer positiven Performance von 35,96 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Cirrus Logic einen Börsenwert von 7,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Cirrus Logic Inc.

Analysen zu Cirrus Logic Inc.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Cirrus Logic Inc. 121,00 1,68% Cirrus Logic Inc.

