Cirrus Logic Aktie
WKN: 877381 / ISIN: US1727551004
|Lukrativer Cirrus Logic-Einstieg?
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03.06.2026 16:04:19
NASDAQ Composite Index-Titel Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cirrus Logic von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 03.06.2023 wurde das Cirrus Logic-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 79,53 USD. Bei einem Cirrus Logic-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,574 Cirrus Logic-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 145,35 USD, da sich der Wert einer Cirrus Logic-Aktie am 02.06.2026 auf 170,62 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 114,54 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Cirrus Logic bezifferte sich zuletzt auf 8,47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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