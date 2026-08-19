Cirrus Logic Aktie
WKN: 877381 / ISIN: US1727551004
|Lohnendes Cirrus Logic-Investment?
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19.08.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Titel Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cirrus Logic von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Cirrus Logic-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Cirrus Logic-Aktie bei 113,11 USD. Bei einem Cirrus Logic-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,884 Cirrus Logic-Aktien. Die gehaltenen Cirrus Logic-Papiere wären am 18.08.2026 103,33 USD wert, da der Schlussstand 116,88 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 3,33 Prozent.
Cirrus Logic erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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