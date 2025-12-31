NASDAQ Composite Index-Titel Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cirrus Logic-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Cirrus Logic-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Cirrus Logic-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 29,53 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cirrus Logic-Aktie investiert, befänden sich nun 33,864 Cirrus Logic-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Cirrus Logic-Papiers auf 120,40 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 077,21 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 307,72 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Cirrus Logic bezifferte sich zuletzt auf 6,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at