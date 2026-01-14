NASDAQ Composite Index-Titel Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cirrus Logic-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Cirrus Logic gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Cirrus Logic-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Cirrus Logic-Papier bei 84,89 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Cirrus Logic-Aktie investiert hätte, hätte er nun 117,800 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 13.01.2026 14 556,48 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 123,57 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +45,56 Prozent.

Der Börsenwert von Cirrus Logic belief sich jüngst auf 6,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at