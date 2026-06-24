NASDAQ Composite Index-Titel Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cirrus Logic-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Cirrus Logic-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Cirrus Logic-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Cirrus Logic-Anteile an diesem Tag 106,72 USD wert. Bei einem Cirrus Logic-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,370 Cirrus Logic-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 23.06.2026 1 478,45 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 157,78 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 47,84 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Cirrus Logic belief sich zuletzt auf 8,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at