NASDAQ Composite Index-Titel Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cirrus Logic von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Cirrus Logic-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Cirrus Logic-Aktie betrug an diesem Tag 101,39 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Cirrus Logic-Papier investiert hätte, befänden sich nun 98,629 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 03.02.2026 12 287,21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 124,58 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 22,87 Prozent.
Der Börsenwert von Cirrus Logic belief sich zuletzt auf 6,65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
