NASDAQ Composite Index-Titel Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cirrus Logic von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Cirrus Logic-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Cirrus Logic-Papier bei 102,19 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cirrus Logic-Aktie investiert, befänden sich nun 0,979 Cirrus Logic-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.05.2026 gerechnet (178,30 USD), wäre das Investment nun 174,48 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 74,48 Prozent gesteigert.

Am Markt war Cirrus Logic jüngst 8,65 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at